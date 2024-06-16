بطريرك الأقباط الكاثوليك يلتقي خدام الإيبارشية البطريركية.. ويوضح أهمية الصلاة

التقى البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، اليوم، خدام الإيبارشية البطريركية، في إطار المؤتمر التكويني الإيبارشي الخامس لخدام التعليم المسيحي، ببيت الراعي الصالح، بالإسكندرية.

شارك في اللقاء القمص الدكتور يونان شحاتة، راعي كنيسة السيدة العذراء والقديس يوسف البتول، بالخصوص، ومسؤول مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية البطريركية، والقمص جورج سليمان، راعي كنيسة العائلة المقدسة، بالمطرية، وخدام وخادمات مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية البطريركية، والأخ محسن مجدي، عضو المكتب، وعدد كبير من خدام وخادمات مختلف كنائس الإيبارشية.

وألقى الأب البطريرك المحاضرة الافتتاحية للمؤتمر، بعنوان «عام الصلاة كاستعداد لليوبيل»، حيث قدم في البداية، نبذة عن نشأة اليوبيل في الكنيسة الكاثوليكية، مؤكدًا أنه من الحق الكنيسة أن تقوم بيوبيل استثنائي، في حالة مناسبة كبيرة.

كذلك شرح معنى شعار اليوبيل «حجاء الرجاء»، موضحًا تصميم سنة اليوبيل 2025، معطيًا عدة مفاهيم عن الصلاة، مشيرا إلى عدد من المقاطع الكتابية، التي توضح الصلاة في حياة الرب يسوع.

وفي الختام، تحدث حول «كيف أعيش الصلاة في حياتي كخادم للتعليم المسيحي؟»، من خلال أربع نقاط أساسية: الصلاة هي طريق لنوال البركات، الصلاة هي الثمار المرجوة، الصلاة هي الانتصارات القوية، والصلاة هي اتساع العمل، وكثرة العاملين.

من الجدير بالذكر، أن فعاليات المؤتمر التكويني الخامس لخدام الإيبارشية البطريركية، تدور حول «اليوبيل»، انطلاقًا من دعوة البابا فرنسيس، لتخصيص عام 2025، ليكون عامًا لليوبيل «حجاج الرجاء».