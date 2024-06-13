بطريرك الأقباط الكاثوليك يستقبل السفير الفرنسي بمصر

استقبل الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، إريك شوفالييه، السفير الفرنسي في مصر، بحضور رئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك.

حضر اللقاء نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، والقمص لويس نصحي، الوكيل البطريركي، والقمص بيشوي فوزي، الوكيل الرعوي، والسيد مالو رينارد.

وتعرف السفير الفرنسي على تاريخ الكنيسة الكاثوليكية بمصر، والخدمات المتنوعة، التي تقدمها للمجتمع المصري.

وأبدى السفير إعجابه الشديد بعراقة الكنائس الكاثوليكية بمصر، مشيدًا بالحضور الفعال للكنيسة، داخل المجتمع المصري، شاكرًا صاحب الغبطة، على حفاوة الاستقبال.

وزار السفير الفرنسي بمصر الكنيسة الصغيرة، الملحقة بالمقر البطريركي، وقام بطريرك الأقباط الكاثوليك، بتوضيح بعض الرموز الخاصة بها، إلى السفير إريك شوفالييه، واختتمت الزيارة بالتقاط الصورة التذكارية.