موجة حارة شديدة تضرب اليونان.. إغلاق المدارس والسماح بالعمل من المنزل

قال عبدالستار بركات، مراسل القاهرة الإخبارية في أثينا، إنه يتحدث من أمام متحف أثينا الوطني، الذي يعتبر من أضخم المتاحف في اليونان وأوروبا، لافتًا إلى أنّ هيئة الأرصاد الجوية، ذكرت أنّ درجات الحرارة في العاصمة مرتفعة للغاية وتصل إلى أعلى مستوياتها، إذ تسجل ما بين 41 و42 درجة وربما تصل إلى 43 درجة مئوية.

مناخ دول حوض البحر المتوسط

وأضاف «بركات»، خلال رسالة على الهواء ببرنامج «صباح جديد» المُذاع على قناة «القاهرة الإخبارية» وتقدمه الإعلاميتان حبيبة عمر وشروق وجدي، أنّ مناخ دول حوض البحر المتوسط حار جاف صيفًا دافئ ممطر شتاء، ولكن بالرغم من ذلك طقس اليونان مختلف تماما، وهناك مقولة يونانية تنطبق على حالة الطقس وهي أن «المناخ مجنون أو متقلب».

العمل من المنزل

وتابع مراسل قناة القاهرة الإخبارية: «يمكننا أنّ نشهد في اليوم الواحد، الفصول الأربعة، ودرجة الحرارة ربما بسبب التغير المناخي أو البيئة في الفترة الأخيرة، مرتفعة للغاية، ووزارة التربية والتعليم أعلنت إغلاق المدارس خاصة رياض الأطفال والمدارس الابتدائية، وسمحت الحكومة للموظفين بالعمل من المنزل عن طريق الإنترنت، ووزارة الثقافة أعلنت إغلاق معبد الأكروبوليس لمدة 5 ساعات نظرًا لارتفاع الحرارة».