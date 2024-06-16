أماكن الخروج في عيد الأضحى بالإسكندرية.. أشهرها المنتزه

تتميز محافظة الإسكندرية بتعدد وتنوع أماكن الخروج في عيد الأضحى المبارك، بين شواطئ ومناطق أثرية وسياحية، إلى جانب الحدائق التاريخية، كقصر المنتزه، وحدائق أنطونيادس، وحديقة الحيوان، ووجود مكتبة الإسكندرية ذات الطابع التاريخي والثقافي المميز، إلى جانب أنها وجهة رئيسية لأهالى الإسكندرية وضيوفها.

وتقدم «الوطن» خلال السطور المقبلة، أهم أماكن الخروج في عيد الأضحى المبارك بالإسكندرية، وتروج الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة برئاسة اللواء هشام لطفي، لكل أماكن الخروج والفسح بالإسكندرية.

أماكن الخروج فى عيد الأضحى المبارك

من أهم أماكن الخروج في عيد الأضحى المبارك بمحافظة الإسكندرية حدائق وقصر المنتزه، وله مكانة مرموقة بين أفضل أماكن الخروج بالاسكندرية والسياحية، وتضم أكبر حديقة في الإسكندرية، ويوجد بها قصر الحرملك وقصر السلاملك ومرسى يخوت، وشاطئ وحدائق للاستمتاع والفسحة، ويعد قصر المنتزه تحفة معمارية يطل على أجمل الشواطئ في الإسكندرية.

حدائق أنطونيادس

جرى افتتاح حدائق أنطونيادس بعد تطويرها، وهي من أهم وأبرز معالم الإسكندرية، وهي واحدة من أقدم الحدائق في العالم، وهي عبارة عن أرض خضراء، تماثيل أسطورية، كل هذا وأكثر ستجده في حدائق أنطونيادس الشهيرة، مساحات خضراء شاسعة للعب وركوب الدراجات، والاستمتاع بيوم مميز.

مكتبة الإسكندرية

صرح معماري عبقري، بداخلها متاحف عديدة مثل متحف السادات ومتحف للآثار الفرعونية والقبطية والإسلامية، إلى جانب مركز القبة السماوية الذي يقدم عروض كأنك في الفضاء، وتضم مكتبة الإسكندرية أكبر وأهم مكتبة على مستوى العالم، تضم ملايين الكتب والمخطوطات التاريخية والحديثة.

حديقة الحيوان

تعد حديقة الحيوان بمحافظة الإسكندرية، من أهم أماكن الخروج لأهالي الإسكندرية والمحافظات المجاورة لها، مثل محافظات البحيرة ومطروح وكفر الشيخ، وتضم عددا كبيرا من الحيوانات الأليفة والمفترسة والزواحف وسباع البحر، وبها أعلى برج في الإسكندرية، إلى جانب متحف التاريخ الطبيعي.

قلعة قايتباي

مِن أشهر معالم الإسكندرية السياحية، ومن أفضل أماكن الخروج في محافظة الاسكندرية، وهناك هتسمتع بصوت موج البحر من على سور القلعة، والتجول في أدوارها الثلاثة المليئة بالأسلحة والدروع، ثم النزول إلى ساحة القلعة والتقاط بعض الصور التذكارية في وسط الساحة.

متحف المجوهرات الملكية

يضم متحف المجوهرات الملكية، مجموعة نادرة من مجوهرات الأسرة المالكة، وهو تُحفة معمارية، سواء في الزخرفات الداخلية أو اللوحات الجدارية، أو حتى في زجاج شبابيكه الملوّنة بشكل جميل والمتحف تم تصميمة على الطراز الأوروبي.

وكان من ممتلكات الأميرة فاطمة الزهراء، وهي واحدة من أميرات الأسرة المالكة، ويضم الأوسمة والقلائد المصرية والتركية والأجنبية المرصّعة بالمجوهرات والعملات الأثرية المتنوّعة والذهب، التي كانت تخص أفراد أسرة محمد علي باشا.

متحف الإسكندرية القومي

يعتبر متحف الإسكندرية القومي من أشهر أماكن خروج المحافظة، ويضم المتحف قطع أثرية عديدة، جرى تجميعها من بعض المتاحف المختلفة، يحيط بتلك الآثار جدران القصر المزخرف بالطراز الإيطالي.

تبدأ الجولة داخل القصر من الطابق السفلي، حيث توجد آثار من العصر الفرعوني والمدن الغارقة، وصولاً إلى باقي الأدوار الثلاثة، بحيث تتدرج فيها الآثار المعروضة من القديم إلى الحديث على حسب كل دور.

كوبري استانلي

أصبح من الأماكن المشهورة جدًا في الإسكندرية للتمشية على الممشى السياحى فيه، والتقاط الصور التذكارية بخلفية الأبراج المصممة بشكل تاريخي يعبر عن تاريخ الإسكندرية القديم.