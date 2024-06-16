فيديو جديد لمحطة المريوطية بالخط الرابع للمترو.. اعرف موعد التشغيل رسميا

نشرت الهيئة القومية للأنفاق، فيديو عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن محطة المريوطية، إحدى محطات المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو أحد وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة، مؤكدة تقدم أعمال التنفيذ وفق المواصفات والمعايير العالمية.

تخدم محطة المريوطية، وفق الهيئة، مناطق ذات كثافة سكانية عالية، ومن المقرر أن تُسهل حركة تنقل المواطنين بشكل كبير، خاصة، لافته إلى أنه يتم تنفيذها بشركات مصرية وطنية خالصة.

أعمال تنفيذ المحطة

فيديو الهيئة، وضح أعمال تنفيذ المحطة بداية من منسوب الشارع ثم منسوب الرصيف والتذاكر والغرف الفنية، ومن المقرر أن تقدم المحطة خدمات متميزة لجمهور الركاب، وتراعي ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال بلاطات مخصصة لهم وكبار السن أيضاً.

سيتم تركيب بوابات زجاجية على أرصفة المحطة من الجانبين يتم فتحها إلكترونياً عن وقوف المترو على الرصيف، وفق الهيئة، وذلك لأول مرة في مشروعات مترو الأنفاق، وأشارت الهيئة القومية للأنفاق إلى أن الخط الرابع للمترو هو أساس ربط مدينتي السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة بشبكة مترو الأنفاق ويقدم خدمة لنقل الركاب للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور طارق جويلي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أنه من المقرر الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو والتي تتضمن محطة المريوطية في عام 2027.