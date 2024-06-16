«الجامعة العمالية».. قلعة التعليم الفني والتدريب المهني لـ30 ألف طالب سنويا

تعتبر «الجامعة العمالية» واحدة من أهم قلاع التعليم الفنى والتدريب المهنى، والتى تستهدف الدخول فى مجالى التنمية التكنولوجية والصناعية، رغم التحديات التى تواجهها، حيث تعد من أهم الجامعات المصرية وهى الأكاديمية الوحيدة التى تمنح طلابها التدريب فى المصانع عملياً.

وقال المهندس خالد الفقى، المشرف على الجامعة العمالية، إنه يتم تقديم كوادر مهنية على أعلى مستوى لسوق العمل، والجامعة واجهت عدداً من التحديات التى جعلتها تتوقف عن استقبال الطلاب لمدة 8 سنوات، ولكن يتم العمل اليوم على تطويرها بشراكة مع القطاع الخاص ممن لديهم الخبرة لتحسين إدارتها، بنظام الانتفاع.

وأضاف «الفقى»، لـ«الوطن» أن الشريك الذى يعمل الآن على تطوير الجامعة العمالية، سيتكفل بإدارة وتشغيل وتطوير كيان وأنشطة وخدمات الجامعة وفروعها، فهناك حوالى 6 آلاف طالب يدرسون بالجامعة، بجانب قطاع التدريب المهنى القائم، لافتاً إلى أن الجامعة تستقبل طلاب الدبلومات الفنية سنوياً للحصول على دبلوم فوق متوسط بعد دراسة لمدة عامين، يمكن بعدها استكمال مرحلة التعليم الجامعى فى بعض الكليات، كما أنها تضم عدة تخصصات كتكنولوجيا الميكانيكا والكهرباء وقسم الجودة وإدارة الأعمال وقسم لتكنولوجيا الإنتاج وقسم للعلاقات.

ولفت «الفقى» إلى أنه تم التواصل مع وزارة التعليم العالى حتى تكون أحد الأطراف المشاركة فى الإشراف على عمليات التطوير، ونبحث إعادة الجامعة إلى سابق عهدها من قبل فى نظام التعليم بإعادتها مرة أخرى إلى نظام الأربع سنوات كما كانت بعد تطويرها، لمنح الخريجين شهادة البكالوريوس، وإتاحة إجراء الدراسات العليا فيما بعد لمن يرغب من الخريجين.