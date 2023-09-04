بعد فتح باب التنسيق.. اعرف فروع وأقسام الجامعة العمالية في المحافظات 2023

مع إعلان بدء التنسيق لطلبة الدبلومات الفنية الراغبين في استكمال دراستهم، ظهرت الجامعة العمالية كأبرز الاختيارات والرغبات على موقع التنسيق، لما تتميز به من برامج مختلفة تؤهل الخريجين لسوق العمل.

وتستعرض «الوطن» نظام الدراسة في الجامعة وأماكنها وفروعها في محافظات مصر المختلفة والأوراق المطلوبة لها.

أماكن الجامعة العمالية في المحافظات

وتنتشر فروع الجامعة العمالية في المحافظات المختلفة، موزعة على القاهرة الكبرى وقطاعات الدلتا والقناة وشمال الصعيد وجنوب الصعيد وشمال البحر المتوسط، وتشمل المقر الرئيس في مدينة نصر بمحافظة القاهرة، وفروع الإسكندرية، والمنصورة، وكفر الشيخ، والإسماعيلية، وطنطا والزقازيق وأسيوط وبني سويف وأسوان.

الأقسام ونظام الدراسة في الجامعة العمالية 2023

وتستقبل الجامعة العمالية طلاب الدبلومات الفنية سنوياً للحصول على منها دبلوم فوق متوسط بعد دراسة لمدة عامين، يمكن بعدها استكمال مرحلة التعليم الجامعي في بعض الكليات.

وبحسب البيانات الرسمية علي الموقع الرسمي للجامعة العمالية فإنها تضم عدة تخصصات كتكنولوجيا الميكانيكا والكهرباء وقسم الجودة وإدارة الأعمال وقسم لتكنولوجيا الإنتاج وقسم للعلاقات.

الأوراق المطلوبة للتقديم في الجامعة العمالية 2023 في المحافظات

وأعلنت الجامعة العمالية الأوراق المطلوبة للتقديم 2023 بالتسجيل علي الموقع الرسمي للتنسيق وطباعة نموذج الترشح لأي من فروع الجامعة أولاً.

وبحسب بيان رسمي للجامعة فإن الاوراق المطلوبة تتضمن أصل شهادة الدبلوم وصورتان منها وشهادة ميلاد أو مستخرج رسمي منها و6 صور شخصية وصورتين لبطاقة الرقم القومي (سارية) والاصل للإطلاع ونموذج 2 جند و6 جند للطلبة الذكور ممن يقل سنهم عن 19 سنة، وايصال دفع المصروفات.