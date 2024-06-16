موجة إصابات بـ ليبيا بسبب ذبح الأضاحي.. 145 حالة في أول أيام العيد

شهدت ليبيا خلال أول أيام عيد الأضحى إصابات عديدة، بلغ عددها 145 حالة، نتيجة استخدام أدوات الذبح والسكاكين بطرق غير آمنة، بحسب ما ذكرته قناة «روسيا اليوم».

استخدام سكاكين وأدوات حادة بشكل خاطئ

شهدت مدينة مصراتة الليبية، في اليوم من عيد الأضحى، موجة من الإصابات، وصل عددها إلى 104 حالات، ناتجة عن استخدام سكاكين وأدوات حادة بشكل خاطئ، حيث توجه المصابون إلى مركز مصراتة الطبي.

ووصل عدد من احتاجوا إلى التدخل الجراحي إلى 10 حالات، بينما غادر باقي المصابين المركز بعد تلقيهم العلاج الضروري بحالة جيدة.

إصابات عميقة

شهدت مدينة بني وليد مشهدًا مماثلاً، حيث سجّل قسم الإسعاف والطوارئ بمستشفى المدينة 26 حالة إصابة، تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة والعميقة، وضمّت هذه الحالات 21 رجلا و5 نساء.

ولم يسلم مستشفى الظهرة التخصصي ببني وليد من التداعيات الصحية لعيد الأضحى، حيث استقبل أكثر من 15 حالة إصابة، نتيجة سوء استخدام أدوات الذبح ومعدات الجزارة.