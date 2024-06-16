رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

موجة إصابات بـ ليبيا بسبب ذبح الأضاحي.. 145 حالة في أول أيام العيد

كتب:

أحمد عادل موسى
08:21 م | الأحد 16 يونيو 2024
أضاحي العيد في ليبيا

أضاحي العيد في ليبيا

شهدت ليبيا خلال أول أيام عيد الأضحى إصابات عديدة، بلغ عددها 145 حالة، نتيجة استخدام أدوات الذبح والسكاكين بطرق غير آمنة، بحسب ما ذكرته قناة «روسيا اليوم».

استخدام سكاكين وأدوات حادة بشكل خاطئ

شهدت مدينة مصراتة الليبية، في اليوم من عيد الأضحى، موجة من الإصابات، وصل عددها إلى 104 حالات، ناتجة عن استخدام سكاكين وأدوات حادة بشكل خاطئ، حيث توجه المصابون إلى مركز مصراتة الطبي.

ووصل عدد من احتاجوا إلى التدخل الجراحي إلى 10 حالات، بينما غادر باقي المصابين المركز بعد تلقيهم العلاج الضروري بحالة جيدة.

إصابات عميقة

شهدت مدينة بني وليد مشهدًا مماثلاً، حيث سجّل قسم الإسعاف والطوارئ بمستشفى المدينة 26 حالة إصابة، تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة والعميقة، وضمّت هذه الحالات 21 رجلا و5 نساء.

ولم يسلم مستشفى الظهرة التخصصي ببني وليد من التداعيات الصحية لعيد الأضحى، حيث استقبل أكثر من 15 حالة إصابة، نتيجة سوء استخدام أدوات الذبح ومعدات الجزارة.

اقرأ المزيد:

حسام زكي: ليبيا تعاني من انفصال المؤسسات.. وسوريا تئن اقتصاديا

بعد حدوثها في ليبيا.. هل تصل العواصف الرعدية إلى مصر؟

«الأرصاد»: سحب رعدية من شرق ليبيا تمتد للسواحل الغربية للبلاد خلال ساعات

وفد جمعية رجال أعمال إسكندرية يزور ليبيا لبحث فرص الاستثمار
بقلم أحمد عادل موسى