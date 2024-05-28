بعد حدوثها في ليبيا.. هل تصل العواصف الرعدية إلى مصر؟

صوت قوي تصدره السماء تصاحبه أضواء بيضاء، تحدث على بُعد مسافة قصيرة من الأرض، فيما يُعرف بالرعد والبرق، الذي تأثرت به ليبيا قبل أيام، ليبعث ذلك حالة من القلق مجددًا في مصر، خاصة بعد تأثرها بموجة حارة طيلة الأيام الماضية، فهل ستصل مصر أم لا ويمكن معرفة ذلك في التقرير التالي..

هل تتأثر مصر بالعاصفة الرعدية في ليبيا؟

بعد ما شهدت ليبيا العواصف الرعدية، والتي كانت بشكل كبير بداخلها، وكان ذلك على مدار الـ48 ساعة المقبلة، الأمر الذي شغل بال الكثيرين، خاصة بعد تداولها البعض عن تأثيرها على القاهرة وبعض المناطق المحيطة بها، للتواصل «الوطن» مع منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، لمعرفة حقيقة ذلك الأمر من عدمه.

نفت «غانم» تأثير العواصف الرعدية على مصر على مدار هذا اليوم أو الأيام المقبلة، إذ تتلاشى فرص سقوط الأمطار خلال نهاية اليوم، وكذلك على مدار الـ24 ساعة.

طقس الـ24 ساعة المقبلة

نشرت هيئة الأرصاد الجوية عبر حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك، بشأن طقس الأربعاء وذلك نتيجة لاضطراب الملاحة البحرية على شواطئ البحر الأحمر، وسرعة الرياح 50:30 كم ساعة، وارتفاع الأمواج التي يصل طولها إلى 2.5:1.5 متر.

طقس حار نهاراً على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة، على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلاً على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على جنوب الصعيد، يصاحبه نشاط ملحوظ في أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.