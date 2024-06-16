هل تعمل مراكز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي في عيد الأضحى؟.. مصدر يوضح

قال مصدر مسؤول بوزارة البترول والثروة المعدنية، إن محطات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، تعمل في الوقت الحالي بشكل كامل، في تموين السيارات بالغاز الطبيعي بجميع المحافظات على مدار الـ24 ساعة دون توقف، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ«الوطن»، أن مراكز التحويل والصيانة تتوقف خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، عن أعمال تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، والكشف الدوري على السيارة خلال إجازة العيد، على أن تستأنف عملها عقب انتهاء الإجازة.

مواعيد عمل مراكز التحويل

أوضح أن على الراغبين في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، الذهاب للمحطات مع جميع الأوراق المطلوبة، عقب انتهاء إجازة العيد الرسمية.

ولفت إلى أن هناك استعداد كامل في جميع محطات ومنافذ البيع للمستهلك النهائي، وانتظام العمل بها على مدار اليوم، لتلبية احتياجات المواطنين الراغبين في تموين سياراتهم بالغاز الطبيعي.

محطات الوقود تعمل على مدار 24 ساعة

وصرح مصدر مسؤول بوزارة البترول والثروة المعدنية في وقت سابق، بأن جميع منتجات الوقود والمواد البترولية متوفرة خلال أيام عطلة عيد الأضحى المبارك، مؤكدًا أن وزارة البترول تسعى بشكل كبير لتوفير جميع خدماتها ومنتجاتها للمواطنين خلال فترة الأعياد والمناسبات، والتأكد من توافر المنتجات دون أي نقص أو عجز فيها.

وأضاف أن كل محطات تموين السيارات تعمل خلال عيد الأضحى بانتظام ودون توقف، لتلبية كامل احتياجات المواطنين على مدار 24 ساعة دون انقطاعات.