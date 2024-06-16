عدوى بكتيريا «آكلة اللحم» تنتشر في اليابان.. هل تتحول إلى جائحة؟

سجلت اليابان ألف حالة إصابة بعدوى بكتيريا «آكلة اللحم»، المعروفة باسم متلازمة الصدمة السامة، وسط تخوفات من تحولها إلى جائحة عالمية، لاسيما وأنها تؤدي إلى الوفاة خلال يومين، حسب صحيفة «ذا إيكونوميك تايمز».

بكتيريا آكلة اللحم

وأعلن المعهد الوطني للأمراض المعدية، أن حالات الإصابة ببكتيريا «آكلة اللحم» في اليابان ارتفعت لتصل إلى 977 بحلول النصف الثاني من شهر يونيو من هذا العام، متجاوزةً بذلك إجمالي 941 حالة العام الماضي، حسبما أكدت الصحيفة.

ونقلت «ذا إيكونوميك تايمز» عن كين كيكوتشي، أستاذ الأمراض المعدية في جامعة طوكيو الطبية النسائية قوله إن معظم الوفيات تحدث في غضون 48 ساعة».

ما هي بكتيريا آكلة اللحم؟

بكتيريا «آكلة اللحم»، أو متلازمة الصدمة السامة العقدية، هي مرض شديد ناجم عن العدوى ببكتيريا المجموعة العقدية (GAS)، ويتميز هذا المرض بالبداية السريعة للصدمة وفشل العديد من الأعضاء، مما يمكن أن يهدد الحياة إذا لم يتم علاجه على الفور، وفقًا للصحيفة.

هل تتحول إلى جائحة؟

وحذّر الدكتور جاجاديش هيريماث، خبير الصحة العامة، من احتمال انتشار المرض عالميًا بسبب السفر والتنقل بين الدول، وفقًا لما ذكره موقع «بلومبرج».

وأوضح الموقع أن الوقاية من بكتيريا «آكلة اللحم» تكون عن طريق النظافة الجيدة، مثل غسل اليدين بانتظام والعلاج الفوري لأي إصابات جلدية، أمر بالغ الأهمية.

وأكد أن العلامات المبكرة مثل الألم الشديد المفاجئ، الحمى المرتفعة، والاحمرار في موقع الجرح، يجب أن تستدعي العناية الطبية الفورية،

الأعراض والعلاج

وبحسب «بلومبرج»، فإن الأعراض الأولية لبكتيريا «آكلة اللحم» تشمل الحمى، القشعريرة، آلام العضلات، الغثيان، ومع تقدم المرض، يمكن أن تحدث أعراض أكثر حدة مثل انخفاض ضغط الدم، سرعة معدل ضربات القلب، وفشل الأعضاء، فيما يتضمن العلاج جرعة عالية من المضادات الحيوية عن طريق الوريد والرعاية الداعمة.