رعب في اليابان بعد انتشار بكتيريا «آكلة اللحم».. تسبب الوفاة خلال يومين

حالة من الخوف سيطرت على سكان اليابان بسبب انتشار بكتيريا «آكلة اللحم»، التي ظهرت بعد تخفيف القيود المفروضة في عهد فيروس كورونا، تلك البكتيريا النادرة يمكن أن تقتل الأشخاص في غضون 48 ساعة، وقد ارتفع عدد الوفيات إلى ما يقرب من ألف حالة خلال شهر يونيو الجاري.

بكتيريا «آكلة اللحم»

أُطلق على هذه البكتيريا اسم «متلازمة الصدمة السامة STSS»، وقد تسببت في مقتل 977 حالة هذا العام، مقارنة بحالات الوفيات في العام الماضي، وفقًا للمعهد الوطني للأمراض المعدية، الذي يتتبع حالات المرض منذ عام 1999، هذا الأمر أثار قلق مسؤولي الصحة في اليابان، خاصة أن أعراضها تتشابه مع بعض الأمراض الفيروسية.

أعراض الإصابة

تتمثل أعراض الإصابة بمتلازمة الصدمة السامة أو بكتيريا آكلة اللحوم في تورم والتهاب الحلق، المعروف باسم «التهاب الحلق العقدي»، تتطور هذه الأعراض لتشمل الألم في الأطراف وتورمها، الحمى، انخفاض ضغط الدم، وسرعة ضربات القلب، مما يتسبب في مشاكل بالتنفس وفشل الأعضاء ومن ثم الموت، وفقًا لما أوضحه الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة.

أعراض الإصابة ببكتيريا «آكلة اللحم»

وتابع «بدران» خلال حديثه لـ«الوطن»، أن الفئة الأكثر عرضة للإصابة بمرض متلازمة الصدمة السامة الناجمة عن العدوى البكتيريا «آكلة اللحوم»، هو الأشخاص الذين تزيد أعمارهم فوق الـ50 عامًا، لذلك عند الشعور بهذه الأعراض لابد من استشارة الطبيب بشكل فوري، تجنبًا لتفاقم الحالة الصحية، وتعريض الحياة إلى الخطر.

«معظم الوفيات التي تنتج عن الإصابة بمرض البكتيريا تحدث خلال 48 ساعة» حسب ما أوضحه كين كيكوتشي، أستاذ الأمراض المعدية في جامعة طوكيو الطبية النسائية، وفق ما نقلته صحيفة «فرانس برس»، مشيرًا إلى أنّ المريض قد يلاحظ تورمًا قدمه في الصباح، ومن الممكن أن يمتد إلى الركبة بحلول الظهر.

بعد ارتفاع حالات الإصابة بمرض بكتيريا آكلة اللحوم هذا العام، من المتوقع أن تزداد حالات الإصابة أكثر خلال الأيام القادمة إلى 2500 حالة متوقعة، كما أنه من المتوقع أيضًا زيادة معدل وفيات مرعب قد يصل إلى 30%، على حد تعبير «كيكوتشي» على الحفاظ على نظافة الأيدي ومعالجة أي جروح مفتوحة.

جدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية، قد أعلنت في أواخر عام 2022، أن هناك 5 دول أوروبية أعلنت على عن زيادة في حالات مرض المكورات العقدية الغازية، التي تشمل STSS، كما إنها أعلنت أن الارتفاع في الحالات جاء بعد انتهاء قيود كوفيد.