قطع المياه عن عدة مناطق في القليوبية بسبب كسر خط رئيسي

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بقيادة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، قطع المياه عن قرى كفر شبين والدير والحصافة وتوابعها بفرع شبين القناطر، وذلك لحدوث كسر مفاجئ في خط 700 مم المغذي لتلك القرى.

قطع المياه بشكل مفاجئ في القليوبية

ووجه المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بتوفير المعدات والمهمات اللازمة لسرعة التعامل مع العطل، وتوفير سيارات مياه نقية صالحة للشرب بالقرى المتأثرة من الانقطاع.

الخط الساخن لمياه القليوبية

وأكد أنه في حالة حدوث أي طوارئ أو أضرار يرجى الإبلاغ من خلال الصفحة الخاصة بالشركة أو الموقع الإلكتروني للشركة أو من خلال التواصل مع الخط الساخن على رقم 01200288880.

موعد عودة المياه بعد القطع

وأكد رئيس شركة مياه القليوبية أنه سيتم إعادة ضخ المياه للمناطق المتضررة من أعمال القطع فور الانتهاء من أعمال الإصلاح، والتأكد من صلاحية المياه للشرب من أجل الحفاظ على صحة المواطنين.