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قطع المياه عن عدد من المناطق في الدلتا

كتب:

سلامة عامر
09:20 ص | الأحد 02 يونيو 2024
قطع المياه - أرشيفية

قطع المياه - أرشيفية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية عن قطع المياه عن قرى «كفر شبين، والدير، والحصافة » وتوابعها فرع شبين القناطر لحدوث كسر مفاجئ بخط 700 مم المغذي لتلك القرى.

توفير سيارات مياه نقية صالحة للشرب بالقرى

ووجه مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية بتوفير جميع المعدات والمهمات اللازمة لسرعة التعامل مع العطل، وتوفير سيارات مياه نقية صالحة للشرب بالقرى المتأثرة من الانقطاع، إذ يمكن التواصل مع رقم 01200288880.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

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