خريطة قطع المياه في عدة محافظات للصيانة الدورية اليوم.. المواعيد والأماكن

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، قطع المياه في عدد من المناطق بمحافظة أسوان، وإعادة ضخها بالمناطق في القليوبية والفيوم، فيما أعلن جهاز مدينة العاشر من رمضان بالشرقية عن قطع المياه في عدة مناطق للقيام بأعمال الصيانة.

أسباب ومدة قطع المياه في أسوان

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، أنه سيتم قطع المياه عن مناطق الصداقة الجديدة وتقسيمات الصداقة الجديدة، اعتبارا من العاشرة مساء اليوم الجمعة وحتى الساعة السادسة صباح غدا السبت، وقطع المياه عن الصداقة الجديدة وتقسيمات الصداقة الجديدة والمحمودية بالكامل وطريق السادات بالكامل والدماس وعمارات كسر الحجر والغازات من الساعة الثامنة مساء الاثنين المقبل وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر الثلاثاء 11 يونيو، للقيام بأعمال تحويل مسار المياه خط 600 مم، وربط عمارات حي اللوتس بطريق السادات.

صيانة طارئة في جهاز العاشر من رمضان

وقام جهاز مدينة العاشر من رمضان، منذ قليل، بقطع المياه حتى الساعة الثامنة من صباح غدا السبت عن عدد من المناطق الصناعية بالمدينة «المطورين الجنوبية - بيراميدز - زونافرانكا - أندستريا شرق»، للقيام بأعمال الصيانة الطارئة لخط مياه قطر 1400 متر.

ضخ المياه في عدة مناطق بالقليوبية والفيوم

كما «مياه القليوبية» الانتهاء من أعمال إصلاح عطل خط المياه قطر 700 مم بمدينة شبين القناطر عن مركز ومدينة شبين القناطر، وإعادة ضخ المياه تدريجيا للمناطق المتأثرة بالانقطاع.

فيما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، الانتهاء من أعمال إصلاح خط مياه الشرب قطر 600 مم بقرية مطول بمركز إطسا، وتم فتح المياه لتصل إلى المناطق المتأثرة تباعا.