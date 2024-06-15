جولد بيليون: الذهب عيار 21 يستقر عند 3140 جنيهًا للشراء

أعلنت مؤسسة جولد بيليون المتخصصة في أسعار الذهب، أن سعر الذهب المحلي شهد خلال الأسبوع الماضي ارتفاعا طفيفا، وسط سيطرة تذبذب حركة الأسعار والتداولات العرضية على سعر الذهب بسبب ارتباطه بسعر الذهب العالمي، إلى جانب غياب عوامل التسعير الأخرى مثل الطلب على الذهب واستقرار سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية.

سعر الذهب عيار 21

وحسب جولد بيليون، افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً، تداولات اليوم السبت، عند مستوى 3140 جنيه للجرام، بينما كان قد افتتح جلسة الأمس عند مستوى 3120 جنيها للجرام.

اختفاء السوق الموازي

وأشارت جولد بيليون إلى أن الاستقرار الحالي في أسعار الذهب المحلي يأتي نتيجة تراجع الطلب المحلي، وسط توقعات بأن يتعافى الطلب من جديد بعد استقرار السعر لفترات طويلة واختفاء المضاربات باختفاء السوق الموازي.

وأوضحت أن استقرار سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية ساعد على تحقيق هذا الاعتدال في تداولات الذهب المحلي، ولكن الاختلالات السعرية الحادة التي حدثت قبل وأثناء فترة تعويم سعر الصرف، أفقدت الذهب مصداقيته بشكل كبير لدى المستهلكين.