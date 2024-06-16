هل تعمل محال الصاغة في إجازة عيد الأضحى؟.. «شعبة الذهب» توضح

يرتفع عدد حفلات الزفاف والخطوبة خلال فترات الأعياد والاحتفالات، خاصةً التي تحتوي على عدد كبير من أيام العطلة، إذ يستغل المواطنون الإجازات للزواج، وهنا يأتي دور الذهب كعنصر أساسي في الزواج بالمجتمع المصري.

ترتبط الأعياد، مثل عيد الأضحى وعيد الفطر، بأفراح المصريين، وفي هذا التوقيت، يكون هناك إقبال كبير على محلات الذهب لشراء الشبكة، مما يدفع الكثير من المواطنين إلى التساؤل عن مواعيد عمل محال الصاغة خلال هذه الفترة.

وتعليقًا على ذلك، قال نادي نجيب سكرتير الشعبة العاملة للذهب والمشغولات الذهبية السابق، إنّه لا توجد مواعيد محددة لفتح أو إغلاق محال الصاغة لبيع المشغولات الذهبية في أيام عيد الأضحى، والقرار يرجع إلى أصحابها.

عطلة العيد ترجع إلى الصائغ

وأضاف «نجيب» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنّ بعض تجار الذهب قد يمنحون أنفسهم عطلة عيد الأضحى، إلا أن بعضهم يستمر في العمل لتلبية طلبات الزبائن، مشيرًا إلى عدم وجود اتفاق ضمني حول فتح وغلق محال الصاغة في الأعياد.

إغلاق محال تجار الجملة

وأوضح أن أغلب تجار الذهب الجملة في الصاغة يستغلون إجازة عيد الأضحى، ولكن تجار التجزئة لا يرتبطون بمواسم معينة أو إجازات.

واختتم بالإشارة إلى أنّ أسعار الذهب المحلية في الوقت الحالي، تشهد استقرارًا واضحًا خاصة مع إغلاق البورصة العالمية.