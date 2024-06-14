تراجع في أسعار الحديد اليوم الجمعة 14-6-2024.. اعرف الطن بكام

أعلنت شركات ومصانع الحديد عن تحديث جديد في أسعار الحديد اليوم الجمعة 14-6-2024 في المصانع والشركات، إذ تشهد أسعار الحديد حالة من التراجع في الأسعار متأثرة باستقرار سعر الدولار في البنوك وتوافره للمستوردين.

وشهدت أسعار الحديد اليوم الجمعة تراجعات جديدة في سعر الطن نظرًا لتأثرها بأسعار الدولار التي تشهد استقرارًا واضحًا بجانب سوق العرض والطلب، وكذلك متأثرة بالأسعار العالمية، إذ يعتبر سوق الحديد من الأسواق التي تشهد تغيرات في الأسعار باستمرار.

تستعرض «الوطن» أسعار الحديد اليوم، وفق آخر تحديث أوضحته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات في مجلس الوزراء والمنصات الرسمية التابعة للمصانع وشركات الحديد.

سعر الحديد الاستثماري

سجل سعر طن الحديد الاستثماري تراجعًا في الأسعار بقيمة 178 جنيهًا في الطن ليسجل نحو 39 ألفًا و341 جنيهًا للطن، وفق المعلن من الشركات والمصانع على صفحاتها الرسمية على الإنترنت.

سعر حديد عز

سجل سعر حديد عز اليوم الجمعة 14-6-2024 نحو 41 ألفًا و294 جنيهًا للطن الواحد «سعر بيع للمستهلك»، متراجعًا بقيمة 118 جنيهًا للطن الواحد.

بلغ سعر حديد السويس نحو 39 ألف جنيه للطن من المستهلك، شاملًا 14% ضريبة القيمة المضافة.

سجل سعر حديد بشاي نحو 14 ألف جنيه للطن للمستهلك.

وصل سعر حديد المراكبي نحو 39 ألف جنيه للطن للمستهلك.

بلغ سعر حديد مصر ستيل نحو 36 ألف و200 جنيه للطن للمستهلك.

سجل سعر حديد الجيوشي للصلب نحو 37 ألف جنيه للطن للمستهلك.

أسعار الحديد اليوم

- سجّل سعر حديد الكومي نحو 36 ألفًا و500 جنيه للطن للمستهلك.

- سعر حديد الجارحي اليوم في مصر، 39 ألف جنيه للطن من المُستهلك.

- بلغ سعر طن حديد المصريين اليوم في مصر نحو 41 ألف جنيه للطن للمستهلك، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة.