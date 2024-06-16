كيف تحمي نفسك من الحسد في 4 خطوات؟.. الداعية مصطفى حسني يجيب

الحسد من المشكلات التي تواجه الكثيرين في حياتهم اليومية وتسبب إزعاجًا شديدًا لهم، وفي بعض الأحيان تعيق البعض عن أخذ خطوات ناجحة، ما يجعلهم يبحثون عن طرق فعالة في الحماية من الحسد، وهو ما أوضحه الداعية الإسلامي مصطفى حسني.

الحماية من الحسد

أوضح الداعية الإسلامي مصطفى حسني، من خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، كيفية حماية النفس والأسرة من الحسد، مشيرًا إلى 4 أفعال يمكن للمسلم من خلالها الحماية من الحسد وكل الأعمال الشيطانية.

كيف تحمي نفسك من الحسد في 4 خطوات؟

وبحسب «حسني»، فإن هذه الأفعال الأربعة تتمثل في:

1- المواظبة على أذكار الصباح والمساء: «لازم نواظب على أذكار الصباح بعد الفجر وأذكار المساء بعد العصر زي ما سيدنا النبي واظب عليها»، وفقًا لـ«حسني».

2- المواظبة على تشغيل سورة البقرة في المنزل: «يُستحب تشغيل سورة البقرة سواء على الموبايل أو الكاسيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستطيعها البطلة (الصحراء) اختراق حصون سورة البقرة».

طرد المخاوف من القلب

3- الإكثار من ذكر «لا إله إلا الله»؛ كونها تطرد المخاوف من القلب وتحرق أي أفكار سلبية قد تسيطر على العقل.

4- المواظبة على قراءة آية الكرسي قبل الخلود إلى النوم كل ليلة، مع الحرص أن يكون النوم على وضوء: «سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة: لا يقربك شيطان.. فعلينا أن نلتزم بسنة الني التي أوصى بها للحماية من الحسد»، وفقًا للداعية الإسلامي.