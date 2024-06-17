وفاة 3 حجاج من القليوبية خلال مناسك الحج.. أبرزهم رئيس محكمة استئناف القاهرة

«من أحب لقاء الله أحب الله لقائه»، هكذا عبر أهالي القليوبية لرثاء وفاة 3 حجاج من أبناء المحافظة خلال الساعات للماضية خلال أداء مناسك الحج في الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية إذ جرى دفنهم في مكة وهم رجلين وامرأة فيما تحولت صفحات التواصل الاجتماعي إلى دفتر عزاء معتبرين وفاتهم خلال المناسك بحسن الخاتمة.

وكشف أهالي قرية الرجالات مركز طوخ بمحافظة القليوبية، رحيل المستشار عادل عبد المحسن الديب رئيس محكمة استئناف القاهرة ابن القرية عقب نزوله من جبل عرفات والتوجه المزدلفة ومنى لرمي جمرات العقبة الكبرى حيث فاضت روحه إلى بارئها ودفن هناك.

قال أيمن عبد المحسن الديب عمدة قرية الرجالات وشقيق المتوفى في تصريحات لـ «الوطن» إن أكثر مايهون علينا فراق الراحل هي حسن الخاتمة ووفاته في الأراضي المقدسة خلال مناسك الحج، مشيرا إلى أن شقيقه سافر إلى الأراضي المقدسة، لتأدية مناسك الحج هذا العام بفرحة كبيرة لأول مرة حيث أنه سافر قبل ذلك لأداء العمرة لافتاً إلى أنه تمت مراسم الدفن في الأراضي الحجازية.

وأضاف أنه كان على تواصل مع الأسرة إلى وقت وقوفه على عرفات وبعدها تم إخبارنا بوفاته وعزائنا أنه توفي في أثناء رمي جمرات العقبة الكبرى وفي خير بقاع الأرض، مرددا الحمد لله على حسن الخاتمة.

وفاة أحد حجاج كفرشكر بالقليوبية

في سياق متصل، نعت الإدارة الصحية بكفر شكر والد إحدى طبيبات الإدارة والذي لقي ربه حاجا في الأراضي المقدسة حيث نشرت الإدارة برئاسة الدكتور بكري سعيد نعيا للراحل جاء فيه (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي) بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره يتقدم الدكتور بكرى سعيد مدير الإدارة الصحية بكفر شكر وجميع العاملين بديوان الإدارة بأحر التعازي والمواساة للدكتورة رحاب هناهم مسؤل تثقيف الأسنان بالإدارة لوفاة والدها في الأراضي المقدسة أثناء أداء فريضة الحج داعين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وأوضح مدير الإدارة الصحية بكفر شكر أن الراحل كان دوما طيب الروح والخلق ومحب للجميع فاكرمه المولى بالدفن محرما في خير بقاع الدنيا قائلا: «ربح البيع ياحاج هناهم»

وفاة الحاجة مرفت الزائرة الصحية ببنها

وفي مدينة بنها نعت إدارة معهد فتيات بنها النموذجي الأزهري، الحاجة مرفت الدسوقى الزائرة الصحية بالمعهد والتي وافتها المنية بالأراضي المقدسة بعد أدائها فريضة الحج.

ودفنت في الأراضي السعودية بعد أدائها فريضة الحج لهذا العام داعين الله أن يتغمدها الله بواسع رحمته حيث رحلت في أيام مباركة في إشارة إلي حسن الخاتمة.