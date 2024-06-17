أسعار السمك اليوم الاثنين 17-6-2024 في الأسواق.. البلطي بـ45 جنيها

شهدت أسعار السمك اليوم الاثنين 17-6-2024 في الأسواق، حالة من الانخفاض، بالتزامن مع ثاني أيام عيد الأضحى، نظرا لإقبال المواطنين على شراء وتناول اللحوم خلال العيد.

سعر السمك اليوم

وتستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية، سعر السمك اليوم حسب آخر تحديث أوضحته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.

أسعار السمك اليوم في الأسواق

- جمبري وسط: الكيلو بـ193 جنيهًا.

- جمبري صغير: الكيلو بـ90 جنيهًا

- جمبري جامبو: الكيلو بـ403 جنيهًا.

- وقار: الكيلو بـ190 جنيهًا.

- القاروص: الكيلو بـ196 جنيه.

- الكابوريا: الكيلو بـ61 جنيهًا.

- فيليه بلطي: الكيلو بـ103 جنيهات.

- قشر بياض: الكيلو بـ135 جنيهًا.

- سبيط: الكيلو بـ350 جنيهًا.

- المرجان وسط: الكيلو بـ100 جنيهات.

أسعار السمك البلطي

- البلطي ممتاز: الكيلو بـ76 جنيهًا.

- البلطي صغير: الكيلو بـ45 جنيهًا.

أسعار الأسماك المجمدة

- السردين المجمد: الكيلو بـ53 جنيهًا.

- الماكريل المجمد: الكيلو بـ150 جنيها.