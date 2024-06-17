فيلم ولاد رزق 3 يحقق أعلى إيراد يومي في تاريخ السينما المصرية

حقق فيلم «ولاد رزق.. القاضية» بطولة الفنان أحمد عز، رقما قياسيا، في إيرادات أول أيام عيد الأضحى، ليحقق 18 مليونا و163 ألفا و554 جنيها، ليصبح هذا الرقم أعلى إيراد يومي في تاريخ السينما المصرية، بحسب تقرير الإيرادات اليومية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي، مسئول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

ونجح فيلم ولاد رزق 3 في تحقيق ردود أفعال إيجابية على المستوى الجماهيري والنقدي منذ طرح الفيلم في دور العرض السينمائي، والذي جاء عرض بعد 5 سنوات من الجزء الثاني الذي حقق إيرادات مرتفعة في ذلك الوقت، تجاوزت الـ100 مليون جنيه في عام 2019.

تفاصيل فيلم ولاد رزق 3

ويجمع فيلم ولاد رزق 3: القاضية في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين بينهم أحمد عز، وعمرو يوسف، وآسر ياسين، وكريم قاسم، ومحمد ممدوح، وعلي صبحي، ونسرين أمين، وأسماء جلال.