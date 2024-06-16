إيرادات أفلام عيد الأضحى تتجاوز 10 ملايين جنيه في 24 ساعة.. «ولاد رزق 3» يتصدر

نجحت أفلام موسم عيد الأضحى السينمائي في تحقيق رقم قياسي للإيرادات خلال يوم الوقفة تجاوزت 10 ملايين جنيه، حيث كشف تقرير الإيرادات اليومية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسئول التوزيع في فرفة صناعة السينما، أن الأفلام المصرية المعروضة في دور العرض السينمائي حققت إجمالي إيرادات بلغ 10 ملايين و189 ألف جنيه أمس السبت.

وتصدر فيلم ولاد رزق 3 قائمة الإيرادات لليوم الرابع على التوالي محققا إيرادات بلغت 8 ملايين و528 ألف جنيه، وبفارق كبير جاء في المركز الثاني في القائمة فيلم اللعب مع العيال بطولة محمد إمام الذي وصلت إيراداته لـ898 ألف جنيه.

عصابة المكس يحقق 509 آلاف جنيه

واحتل فيلم عصابة المكس، بطولة أحمد فهمي، المركز الثالث في قائمة الإيرادات بـ509 آلاف جنيه، يليع في المركز الرابع فيلم أهل الكف بطولة خالد النبوي، ووصلت إيراداته لـ 224 ألف جنيه.

ويواصل فيلم السرب رحلته في شباك التذاكر للشهر الثاني على التوالي بإيرادات بلغت 12 ألف جنيه، ليحل في المركز الخامس بقائمة الإيرادات، أما فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة فسجل 8 آلاف جنيه، وجاء في المركز الأخير فيلم شقو بـ 7 آلاف جنيه.