أسعار اللحوم اليوم الاثنين 17-6-2024 في الأسواق

شهدت أسعار اللحوم اليوم الاثنين 17-6-2024، استقرارًا ملحوظًا في مختلف الأسواق والمنافذ تزامنًا مع حلول عيد الأضحى، إذ يزداد الطلب على اللحوم الحمراء خلال هذه الأيام مع كثرة المعروض في الأسواق.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق، وفقًا لآخر تحديث لأسعار اللحوم عبر بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء المصري.

أسعار اللحوم اليوم

سجل سعر كيلواللحم الضأن اليوم نحو 400 جنيه في الأسواق، بينما بلغ سعر كيلو اللحم الكندوز نحو 390 جنيهًا، وسعر كيلو لحم البتلو نحو 400 جنيه.

سعر كيلو لحم الكندوز

استقر سعر كيلو لحم الكندوز الكبير عند 350 جنيهًا، بينما وصل سعر كيلو لحم البتلو بعظم إلى نحو 390 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الكندوز الصغير نحو 390 جنيهًا، كما بلغ سعر كيلو اللحم الضأن بعظم نحو 400 جنيه.