مع زيادة الطلب على الأضاحي.. تعرف على أسعار اللحوم اليوم الأحد

يزداد الطلب على اللحوم خلال الأيام الحالية، خاصة في ظل المناسبات الحالية، حيث يشتهر عيد الأضحى المبارك بالاتجاه لشراء اللحوم والأضاحي، لذلك يزداد البحث بشكل كبير عن أسعار اللحوم اليوم في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

أسعار اللحوم اليوم

وشهدت أسعار اللحوم اليوم الأحد 16-6-2024 أول أيام عيد الأضحى المبارك حالة من الاستقرار النسبي، بالرغم من زيادة الطلب مع حلول عيد الأضحى المبارك.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، أسعار اللحوم اليوم الأحد 16-6-2024، بحسب بوابة مجلس الوزراء للأسعار المحلية.

أسعار اللحوم اليوم الأحد 16-6-2024

- سعر كيلو اللحم الضأن يتراوح بين 250 و500 جنيه.

- سعر كيلو اللحوم الحمراء «بتلو»: من 350 إلى 500 جنيه.

- كيلو اللحم الكندوز «كبير»: من 280 إلى 390 جنيهًا.

- كيلو اللحم الكندوز الصغير: من 330 إلى 450 جنيهًا.

- متوسط سعر كيلو بتلو بعظم: 300 جنيه.

- لحم ضأن بعظم: من 320 إلى 460 جنيهًا.

- سعر اللحم المفروم البلدي بين 240 و300 جنيه للكيلو.

- سعر السجق البلدي: 350 جنيهًا للكيلو.

- سعر السجق المستورد: 180 جنيهًا للكيلو.

ومن جانبها، قالت حنان رمسيس خبيرة اقتصادية، في تصريحات سابقة، إنه مع توفير الدولة للعديد من الأنواع المختلفة للحوم، تستقر الأسعار بشكل كبير نتيجة توفير كميات كبيرة منها للمواطنين في الأسواق.