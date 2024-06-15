أسعار اللحوم اليوم السبت 15-6-2024 في الأسواق

شهدت أسعار اللحوم اليوم السبت 15-6-2024، حالة من الاستقرار في مختلف الأسواق ومحال الجزارة، إذ سجل متوسط سعر كيلو اللحم الكندوز نحو 390 جنيهًا بالأسواق والمنافذ، وتختلف الأسعار وفقًا لكل منطقة سكنية.

أسعار اللحوم اليوم

وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية، أسعار اللحوم بمختلف أنواعها وأسعارها، وفقًا لآخر تحديثات أعلنتها بوابة الأسعار المحلية العالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار اللحوم الحمراء «البتلو» اليوم

سجل متوسط سعر كيلو اللحوم الحمراء «البتلو» نحو 400 جنيه بالأسواق.

جاء متوسط سعر كيلو اللحوم الحمراء «البتلو بعظم» بنحو 390 جنيها للمستهلك.

أسعار اللحم الكندوز بمختلف أنواعه اليوم

سجل متوسط سعر كيلو اللحم الكندوز نحو 390 جنيهًا بالأسواق.

جاء متوسط سعر كيلو اللحم الكندوز الكبير بنحو 350 جنيهًا للمستهلك.

بلغ متوسط سعر كيلو اللحم الكندوز الصغير نحو 390 جنيهًا بالأسواق.

أسعار اللحم الضأن بنوعيه اليوم

سجل متوسط سعر كيلو اللحم الضان نحو 400 جنيه بالأسواق.

جاء متوسط سعر كيلو اللحم الضأن بعظم بنحو 400 جنيه للمستهلك.

أسعار اللحوم بمختلف أنواعها

يتراوح سعر كيلو اللحم الجملي ما بين 230 و250 جنيهًا.

سجل سعر اللحوم المفرومة نحو 230 جنيهًا.

وصل سعر الكبدة البلدي إلى 240 جنيهًا.