أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية بمناسبة العيد بمختلف المحافظات

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر وبسنت الحسيني، على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «المجمعات الاستهلاكية تطرح اللحوم بأسعار مخفضة بمناسبة عيد الأضحى المبارك».

أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية

وقال محمود فوزي الخياط رئيس القطاع التجاري بالشركة المصرية لتجارة الجملة: «فروعنا منتشرة من الجيزة حتى أسوان، ونوفر اللحوم بجميع أنواعها، اللحم المستورد هندي بـ220 جنيها، والبلدي أحمر بـ335 جنيها، والسوداني بـ285 جنيها، والضأن البلدي مذبوح بـ360 جنيها، أما الحي بـ220 جنيها».

إقبال كبير على اللحوم البلدي والمستورد

وأضاف: «الإقبال كبير على اللحوم البلدي والمستورد، لأن الأسعار مناسبة وفي متناول الجميع، وثلاجات التجميد والتبريد منتشرة في مختلف المحافظات».

وأوضح محمد دسوقي مشرف جزارة بالشركة المصرية: «لدينا لحوم سوداني ولحوم بلدي وضأن مستورد ولحوم هندي مجمدة، وجميع أنواع اللحوم موجودة بوفرة نستعد لها منذ فترة، ولدينا شوادر للخرفان الحية بسعر 220 جنيها، وكل شيء جاهز قبل عيد الأضحى بشهر ونصف».