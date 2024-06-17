«النقل»: زيادة تجارة الترانزيت في محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية إلى 39%

أعلنت وزارة النقل ارتفاع نسبة الترانزيت من إجمالي التداول بمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض في ميناء الإسكندرية إلى نحو 39%، ضمن مخطط لتحويل المحطة إلى مركز رئيسي لتجارة الترانزيت في الشرق الأوسط، مشيرة خلال احتفالية بمناسبة مرور عام على الافتتاح الرئاسي لها، إلى أن محطة تحيا مصر حصلت على المركز الرابع في الإنتاجية، والثاني في السلامة، خلال فترة التشغيل السابقة.

3 شركات مصرية للتأمين على المحطة بالكامل

وأوضحت وزارة النقل أن المحطة تخضع لإدارة شركة CMA CGM العالمية، مضيفة أن ما تحقق خلال العام الأخير من إنجاز يعد شهادة على قدرة المحطة على مواكبة المعايير العالمية، والتحسين المستمر في الأداء، نظرا للالتزام بالضوابط والمعايير العالمية للأمن البحري «ISPS CODE»، وكود البضائع الخطرة.

وأضافت أن المحطة جرى التأمين عليها بالكامل من 3 شركات مصرية، نظرا لحجم الاستثمار الضخم فيها، مشيرة إلى النجاح مؤخرا في التعاون مع مصلحة الجمارك المصرية لاستصدار نظام جمركي للمخازن بالمحطة، بهدف مساعدة الشركات العالمية على أن تكون المحطة مركزا رئيسيا لتداول وتوزيع بضائعها، ما يجلب نوعية جديدة من البضائع إلى سوق النقل المصري.

تصميم المحطة بأحدث نظام تكنولوجي ذكى

وعن تصميم المحطة، أشارت الوزارة إلى أنه جرى وفق أحدث نظام تكنولوجي ذكي، بداية من بوابات الدخول والخروج، لمواكبة التطور التكنولوجي في المواني العالمية، إذ تعمل بنظام OCR، أو نظام كاميرات التعرف على الأحرف، لتسجيل دخول وخروج الشاحنات والبضائع.

وحسب الوزارة، فأن «تطبيق نظام التعرف على الأحرف أدى إلى تسهيل تطبيق نظام التسجيل المسبق للشاحنات، الذي يعتبر أحد أهم مميزات المحطة، ويسمح للسائقين بالتواصل نغ نظام الإدارة بالمحطة لتحديد موعد الوصول والمغادرة ومكان تفريغ الشاحنة، ما سمح أيضا بتقليل وقت وجود الشاحنة داخل المحطة لأقل من 20 دقيقة، وهو رقم قياسي لم تصل إليه أي محطة أخرى في مصر».