«معلومات الوزراء» يحذر من مخاطر الزيادة السكانية.. كيف تهدد كوكب الأرض؟

حذر مركز معلومات مجلس الوزراء من مخاطر الزيادة السكانية على الموارد الطبيعية، خاصة في ظل أنماط الإنتاج والاستهلاك غير المستدامة، موضحا في بيان له عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك» أن الزيادة السكانية تُؤدي إلى زيادة الطلب على الموارد الطبيعية، ما يشكل ضغطا هائلا على هذه الموارد، ويُهدد بتدهورها.

وأشار البيان إلى أن التصحر والجفاف، اللذان يُعدان من نتائج سوء إدارة الأراضي، يُهددان بهجرة قسرية لعشرات الملايين من الأشخاص سنويًا.

جاء ذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتصحر والجفاف الضوء على مستقبل إدارة الأراضي، تحت شعار «متحدون من أجل الأرض: تراثنا.. مستقبلنا».

يوم التصحر والجفاف

ولفت المركز إلى أن 17 يونيو والذي يعد يوم التصحر والجفاف يهدف إلى ما يلي:

- تعزيز الوعي العام بالقضايا المرتبطة بالتصحر وتدهور الأراضي والجفاف.

- عرض الحلول التي يقودها الإنسان لمنع التصحر وعكس اتجاه الجفاف المكثف.

- تعزيز تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.

وأوضح المركز إلى أنه في كل ثانية، يتدهور ما يعادل 4 ملاعب كرة قدم من الأراضي الصالحة للحياة والاستخدام، ما يصل إلى إجمالي 100 مليون هكتار كل عام، مشيرا أيضا إلى:

- 40 % من أراضي العالم متدهورة بالفعل؛ ما يؤثر على ما يقرب من نصف البشرية.

- مليار شاب من الذين تقل أعمارهم عن 25 عامًا يعيشون في الدول النامية.

- حالة التربة في أوروبا تتدهور بسرعة.

- ربع سكان العالم يتأثر بالجفاف

- %95 من غذائنا توفرها الأراضي الصالحة للحياة والاستخدام.

- كل دولار يستثمر في ترميم الأراضي يمكن أن يحقق ما يصل إلى 30 دولارًا.