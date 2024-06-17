«التنظيم والإدارة» يستقبل 11 ألف مستند إلكتروني تمهيدا لإلغاء التعاملات الورقية

انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، من التعامل مع 11 ألفًا و256 مستندًا إلكترونيا استقبلها من 213 وحدة من وحدات الجهاز الإداري خلال شهر مايو الماضي، وذلك عبر منظومة التواصل المؤسسي الرقمي التي أنشأها الجهاز للتراسل بينه والجهات الإدارية المختلفة، تمهيدًا لإلغاء التعامل الورقي.

ورش عمل للموظفين

وذكر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في بيان اليوم، أنه يواصل تدريب جهات إدارية أخرى لتنضم إلى منظومة التراسل، إذ ينظم العديد من ورش العمل لتدريب الموظفين المعنيين في العديد من الجهات الإدارية على التواصل معه إلكترونيًا عبر استخدام منظومة التواصل المؤسسي الرقمي المخصصة لذلك.

متطلبات التواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

ويسلم ممثل كل جهة، متطلبات التواصل وهي جهاز Laptop، وماسح ضوئي Scanner وAccess Point Name، وهو اسم نقطة الوصول الذي يوفر شبكة مغلقة ومؤمنة بين المستخدم ومزود خدمة الإنترنت.