مستجدات نتيجة مسابقة البريد 2024.. الجهاز المركزي يكشف التفاصيل

ردّ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على تساؤل أحد المواطنين عبر الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حول موعد الإعلان عن نتيجة مسابقة البريد، مؤكداً أنه جار فرز أوراق المتقدمين.

بوابة الوظائف الحكومية

وأوضح الجهاز، أنه بمجرد الانتهاء من الفرز سيتم إعلان النتيجة مباشرة عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية، ويمكن الحصول عليها من خلال الدخول على رابط البوابة والضغط على أيقونة استعلام ثم إدخال الرقم القومي ورقم التقديم والضغط على زر «بحث» لظهور النتيجة.

وشدد الجهاز المركزي على جميع المتقدمين بضرورة متابعة الصفحة الرسمية له على «فيسبوك» وبوابة الوظائف الحكومية، وعدم الالتفات إلى أي موقع أو صفحة أخرى، موضحاً أن اختبارات المسابقات تتم إلكترونياً دون تدخل العنصر البشري لضمان النزاهة والشفافية.

نتيجة مسابقة البريد

وأكد الجهاز، أن نتيجة مسابقة البريد ستشمل على جميع التخصصات التي سبق وتم الإعلان عنها مثل مهندس تشغيل وسائل النقل ومهندس كهرباء ومهندس ميكانيكا سيارات ومهندس تخطيط النقل وأخصائي خدمة عملاء وأخصائي مكتب بريد وأخصائي بريد.

يُذكر أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، سبق وأعلن عن إجراء اختبارات مسابقة لتعيين 900 من الخريجين في الهيئة القومية للبريد، خلال الفترة من 28 فبراير حتى 3 مارس 2024.