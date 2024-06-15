محافظ المنوفية يوزع بونات مواد غذائية بالمجان على عمال النظافة

سلم اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بونات مواد غذائية بالمجان على عمال النظافة، لمشاركتهم احتفالهم بحلول عيد الأضحى المبارك، وذلك رفقة اللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد، وهناء عقيلة رئيس حي غرب شبين الكوم.

تهنئة عمال النظافة بعيد الأضحى

وقدم محافظ المنوفية، التهنئة لجميع عمال النظافة بمناسبة عيد الأضحي المبارك، معرباً عن تقديره لتفانيهم في أداء عملهم بكل إخلاص في كافة الأوقات والمناسبات، مؤكداً تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة لهم، مشيداً بدورهم البارز في النهوض بقطاع تحسين البيئة وإظهار الرونق الحضاري والجمالي والذى يعد ملموساً على أرض الواقع بكافة الشوارع والطرق بنطاق المحافظة.

التواجد الميداني في الشوارع

جدير بالذكر أن محافظ المنوفية قد كلف رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميداني بكافة الشوارع طوال أيام العيد والمتابعة الدورية لمستوى النظافة بجميع مراكز وقرى المحافظة، والتعامل الفوري مع بؤر تجمعات القمامة، واستمرار تفعيل غرف العمليات المركزية والفرعية على مدار الساعة لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين والتعامل الفوري معها تيسيرا على المواطنين وبما لا يعكر صفو الاحتفالات.