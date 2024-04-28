تكثيف حملات النظافة وإزالة تراكمات المخلفات بشوارع القاهرة

وجهت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، رؤساء أحياء المنطقة الجنوبية بتكثيف حملات النظافة ورفع وإزالة تراكمات المخلفات والقمامة على مدار اليوم، كما شددت على رفع الإشغالات كافة بمحيط الكنائس ودور العبادة والميادين، استعدادًا لاحتفالات مصر والإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد.

رفع كفاءة الشوارع

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، ضرورة رفع كفاءة الشوارع والميادين وإنارة أعمدة الشوارع وعملها بكفاءة ورفع السيارات المتهالكة والمتروكة بالشوارع.

تكثيف أعمال النظافة

وفي سياق متصل، كثفت الأجهزة التنفيذية بحي المقطم برئاسة العميد أحمد أبو بكر، أعمال النظافة والتجريد ورفع المخلفات والارتقاء بالمظهر الحضاري بنطاق الحي، بالتنسيق مع هيئة النظافة، كما نفذت رئاسة حي حلوان بقيادة اللواء حسام طوبار رئيس الحي، بحملات مكثفة شملت رفع كفاءة النظافة بمحيط الكنائس بشارع شريف وشارع أحمد أنسي ومحيط العائلة المقدسة، وجرى التنبيه على مشرفي المربعات ومدير المتابعة الميدانية بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات ورفع كفاءة الإنارة بمحيط الكنائس ودور العبادة.