محافظ المنوفية يسلم 100 مشروع تنموي ومساعدات عينية للأهالي

سلم اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، وسط فرحة وزغاريد الأهالي ما يقرب من 100 مشروع تنموي، لعدد من الحالات المستحقة والأولى بالرعاية، كمساهمة في تحسين مستوى الحياة المعيشية لهم، ضمن مشروعات التمكين الاقتصادي، استمرارا لاحتفالات المنوفية بعيدها القومي الـ118، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوسيع برامج الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجا، وتوفير الوظائف اللائقة والمناسبة لهم.

مشروعات لمستفيدي برنامج تكافل وكرامة

أشار محافظ المنوفية، إلى أن تلك المشروعات مقدمة لمستفيدي برنامج تكافل وكرامة من قرية زنارة لتوفير فرص عمل منتجة لأبنائها، في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية والحد من البطالة، وتتنوع بين ماكينات أعلاف وخياطة ومشروعات بقالة ومفروشات وأدوات منزلية وتنظيف دواجن، فضلاً عن تسليم أكشاك شاملة البضاعة ومزودة بالثلاجة وعداد الكهرباء، بالمجان من أجل تحقيق التمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة.

توزيع بونات مواد غذائية بالمجان

ووزع محافظ المنوفية، كراتين مواد غذائية علي الأسر المستحقة، وكذا بونات مواد غذائية بالمجان، مؤكدا استمرار تقديم كل أوجه الدعم والرعاية الشاملة لتلك الفئات والتيسيرات اللازمة لإقامة المشروعات المختلفة والمتنوعة لتوفير فرص عمل حقيقية لهم، تدر دخلاً ثابتاً وتوفير حياة كريمة وآمنة لهم.