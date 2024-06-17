فيلم ولاد رزق 3 يقترب من تحقيق إيرادات 50 مليون جنيه

إيرادات قياسية حققها فيلم ولاد رزق 3 للمخرج طارق العريان، في شباك التذاكر بأول أيام عيد الأضحى، متصدرًا المركز الأول بنحو 18 مليونًا و163 ألف جنيه، بحسب تقرير الإيرادات اليومية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسؤول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

ومن المتوقع أنّ ترتفع إيرادات فيلم ولاد رزق 3 خلال الساعات المقبلة لتتجاوز حاجز الـ50 مليون جنيه، وذلك بعد ما حقق الفيلم على مدار 5 أيام في السينما إيرادات وصلت إلى 47 مليون جنيه.

وحقق الفيلم في أول أيام عرضه 4.4 مليون جنيه، وفي اليوم الثاني ارتفعت الإيرادات إلى 8.1 مليون جنيه، إضافة إلى 8 ملايين في اليوم الثالث، و8.5 مليون جنيه في اليوم الرابع، و18.1 مليون جنيه في اليوم الخامس.

تفاصيل فيلم ولاد رزق 3

فيلم ولاد رزق 3 تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، نسرين أمين، بجانب عدد من ضيوف الشرف من بينهم كريم عبد العزيز، إياد نصار، وأحمد فهمي.