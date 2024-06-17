إطلاق مسابقة «الأب القدوة» في المنوفية.. ما شروط التقديم؟

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، إطلاق مبادرة «الأب القدوة» التي تستهدف تأكيد دور الأب في تأمين الكيان الأسري والتنشئة السوية للأطفال.

يأتي ذلك في ضوء توجهات الدولة بالارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة، والاهتمام بالأسرة المصرية، وتوفير حياة كريمة لها وتقديم النماذج الإيجابية للارتقاء بالمجتمع.

موعد فتح باب التقديم

وأوضح محمد جمعة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنوفية، استمرار فتح باب التقدم للمسابقة حتى الخميس المقبل 27 يونيو، وذلك في إطار اهتمام وزارة التضامن الاجتماعي بإطلاق المبادرة تأكيدًا لمعيار عطاء الأب والحاجة إلى استعادة الدور الأبوي داخل الأسر، خاصة مع زيادة التحديات والصعاب التي أصبحت تواجه الأسرة المصرية.

الشروط الواجب توافرها في الأب القدوة

وأوضح أن شروط ومعايير التقديم في مبادرة «الأب القدوة»، تتمثل في التالي:

يجب ألا يقل سن الأب عن 50 عامًا.

يجب أن تكون لديه قصة كفاح حقيقية تتضمن تفاصيل عن تضحياته وإنجازاته في تربية أبنائه.

يجب أن يكون أقل مؤهل علمي لأبنائه هو مؤهل جامعي (على الأقل).

الأولوية للآباء الذين لديهم أبناء من ذوي الاحتياجات الخاصة، وقدموا لهم الرعاية والاهتمام اللازمين.

تُشجع الوزارة على تقديم قصص النجاح التي تتضمن تحديات واجهها الأب وكيفية تجاوزها.

التقديم للمسابقة مستمر

ويبدأ تقديم طلبات الترشيح للمسابقة اعتبارًا من يوم الثلاثاء 20 يونيو 2023 وحتى يوم الخميس 20 يوليو 2023. على الراغبين في المشاركة أو ترشيح أحد الآباء القدوة تقديم المستندات المطلوبة والتي تشمل تفاصيل القصة الشخصية للأب، والوثائق التي تثبت إنجازات أبنائه والمؤهلات العلمية التي حصلوا عليها، وكذلك أية شهادات تقدير أو تكريم حصل عليها الأب.

حفل رسمي للتكريم

سيتم تكريم الفائزين في حفل رسمي تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي، حيث سيتم منحهم شهادات تقدير وهدايا قيمة كنوع من الاعتراف بتضحياتهم وإسهاماتهم في المجتمع. كما سيتم تسليط الضوء على قصصهم في وسائل الإعلام المختلفة لتكون مصدر إلهام للأجيال القادمة.