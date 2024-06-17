حملات رقابية متنوعة على الأسواق لضبط الأسعار في ملوي بالمنيا

في إطار تنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتوفير السلع الغذائية الأساسية واللحوم البلدية بأسعار مناسبة للمواطنين، وإحكام السيطرة على المنافذ والأسواق خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، جرى شن حملات رقابية متنوع على الأسواق.

حملات رقابية متنوعة لضبط الأسعار

وأجرى تاج جلال أبوسداح، رئيس مركز ومدينة ملوي، حملة رقابية على المحلات التجارية ومحلات الجزارة لضبط الأسعار، ومكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها، والوقوف على مدى التزام الجزارين بالذبح داخل المجازر والالتزام بالأسعار وعدم مخالفة القانون الخاص بإجراءات تداول اللحوم والذبح خارج المجازر، مع اتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال المخالفين.

إجراءات قانونية ضد المخالفين

وأشار إلى إعطاء توجيه لرؤساء القرى، باستمرار تنظيم الحملات التفتيشية المفاجئة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، على الأسواق ومحلات الجزارة للوقوف على مدى التزام البقالين بالأسعار المقررة، والتزام الجزارين بالذبح داخل المجازر وعدم مخالفة القانون، مشددًا على إلزام الجميع باتباع النظام والقانون، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.