تعليمات جديدة للتقديم في الصف الأول الابتدائي.. الشروط ورابط التسجيل

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات جديدة للتقديم في الصف الأول الابتدائي، موضحة أن التقديم سيكون من خلال التطبيق الإلكتروني المخصص لذلك على بوابة مركز معلومات الوزارة، مؤكدة أن سن القبول للصف الأول الابتدائي لا يقل عن 6 سنوات ولا يزيد عن 9 سنوات.

التقديم في الصف الأول الابتدائي

ترصد «الوطن» في السطور التالية، في إطار دورها الخدمي، قائمة التعليمات الجديدة للتقديم في الصف الأول الابتدائي، وهي كالآتي:

- يُسجل أولياء الأمور الراغبين في تقديم أبنائهم للصف الأول الابتدائي 2025، على موقع وزارة التربية والتعليم (بالمدارس الرسمية)ن إلكترونيًا، بدايةً من (1/ 6/ 2024) حتى (30/ 6/ 2024)

- تُسجل البيانات على رابط تقديم الصف الأول الابتدائي 2025 على موقع وزارة التربية والتعليم هنــــــــــــــــــا

- فور تقدم ولي أمر الطفل تتاح بيانات الطفل لجميع مناقذ الدفع لسداد المصروفات الدراسية من هنــــــــــا

- سن القبول للصف الأول الابتدائي لا يقل عن 6 سنوات ولا يزيد عن 9 سنوات

- يجري تنسيق الطلاب عن طريق المديريات التعليمية بكل محافظة طبقاً للكثافة بها وظروفها

- يمكن لولي الأمر متابعة نتيجة القبول المبدئي من خلال نفس موقع التقديم

- عقب إعلان النتيجة يمكن لولي الأمر التوجه إلى المدرسة لتسليم الملف الورقي الخاص بالطالب المقبول

- ضرورة متابعة موقف تسليم الملف للمدرسة وذلك بعد إنهاء المدرسة من فحص الملف الورقي

- يمكن للمدارس في حالة عدم قدرة ولي الأمر على التسجيل الإلكتروني بنفسه مساعدة ولي الأمر

- يلزم الإطلاع على شهادة الميلاد المميكنة للطفل المتقدم وبطاقة الرقم القومي لولي الأمر

- اعتباراً من أول يوليو المقبل يُتاح للمدارس طباعة وتحميل كشوف بيانات المتقدمين إليها

- ضرورة التزام المدارس بالتسجيل الإلكتروني لموقف تسليم أو عدم تسليم ولي الأمر لملف التقدم للمدرسة وذلك للطلبات التي تم قبولها

المصروفات الدراسية بالمدارس الحكومية

- من رياض الأطفال وحتى الصف الخامس الابتدائي 305 جنيهات.

- من الصف السادس الابتدائي حتى الثالث الإعدادي 205 جنيهات.

- من الصف الأول الثانوي العام 520 جنيهًا.

- من الصف الثاني الثانوي حتى الثالث الثانوي العام 505 جنيهات.

- باقي الصفوف الدراسية بالتعليم الفني 205 جنيهات.