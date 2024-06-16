عضو «الأعلى للشؤون الإسلامية»: التوسعات الكبيرة في مكة ساهمت في زيادة عدد الحجاج

قال الدكتور عبد الغني هندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن موسم الحج هذا العام يشهد تجربة إيمانية وروحية فريدة لا يمكن وصفها.

وأضاف «هندي»، في تصريحات لبرنامج «إكسترا اليوم» المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن التوسعات الكبيرة التي أجرتها المملكة العربية السعودية في مكة المكرمة، وخاصة الطرق الدائرية حول الكعبة سهلت بشكل كبير وصول الحجيج إلى المناسك والحرم الشريف، وساهمت في تحسين البنية التحتية وتنظيم الحجيج.

عدد الحجاج كبير جدا هذا العام

ونوه بأن التوسعات المتعددة في الحرم الشريف، بما في ذلك التوسعات الأولى والثانية والثالثة والرابعة، أتاح الكثير من التسهيلات للحجاج، مشيرا إلى أن عدد الحجاج كبير جدا هذا العام وملفت للنظر.

الرحلة الإيمانية

وأكد أن هذه الرحلة الإيمانية تؤكد الحاجة إلى المزيد من الدعاية العملية لآداب الإسلام، بدلاً من الدعاية اللفظية فقط، موضحا أنه لا بد من تمثيل وجهة النظر الإسلامية في العبادة والمعاملات ومعاملة المسلم للآخر، استناداً إلى تعاليم سيدنا المصطفى، ليس فقط في البلاد العربية والإسلامية بل في جميع أنحاء العالم.