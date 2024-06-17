معلومات عن رشا العدل بعد نجاتها من الموت.. «بلغوها بوفاتها خلال ساعات»

جلطة مكتملة في جدار القلب، وانسداد كامل في الشريان التاجي الأيمن، كادت أنّ تودي بحياة رشا العدل ابنة الفان الراحل سامي العدل، إذ رقدت على سرير أحد المستشفيات تصارع الموت خلال الأيام الماضية، وتحاوطها الدعوات الصادقة من الجمهور الذي حرص على الاطمئنان على تطورات حالتها الصحية أولًا بأول.

من هي رشا العدل؟

وتصدرت رشا العدل حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما كشفت تطورات حالتها الصحية بشكل مفصل مرفقة بالتقرير الطبي الصادر عن طبيبها المعالج، ونستعرض في السطور الآتية بعض المعلومات عنها بحسب صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»:

- رشا سامي هي ابنة الفنان سامي العدل ووالدتها هي الفنانة نادية شكري.

- شاركت رشا العدل في طفولتها في مسرحيتين؛ الأولى هي «الأمير الصغير»، والثانية هي «السيرك»، ثم شاركت في فيلم «عسل الحب المر» مع الفنان نور الشريف.

- كان أول ظهور لرشا العدل في السينما عام 2002 من خلال فيلم «شباب ع الهوا»، وفي العام نفسه شاركت في مسلسل «اللؤلؤ المنثور».

- آخر أعمالها الفنية كانت في عام 2019 من خلال مسرحية «سيرة حب».

- - تعمل رشا العدل في إحدى الشركات بمحافظة جنوب سيناء.

تطورات الحالة الصحية للفنانة رشا العدل

وكشفت رشا العدل عبر صفحتها الشخصية، تفاصيل تطورات حالتها الصحية في منشور حصد عشرات التعليقات، تقول خلاله: «تم نقلي في وضع شديد الخطورة بإسعاف مجهز إلى مستشفى تخصص قلب، حالتي شبه ميؤوس منها، جلطة مكتملة في جدار القلب وسدد كامل في الشريان التاجي الأيمن، وتم إبلاغ أمي وبنتي أني سأموت خلال ساعة حرفيًا، وسمعت هذ الأمر بأذني وبدأت أردد الشهادة وأقرأ كل القرآن الذي حفظته، خائفة لكن راضية بمشيئة الله، وبمعجزة من ربنا سبحانه وتعالي كُتب لي عمر جديد».