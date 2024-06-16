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رسالة مؤثرة من والدة الطفل يوسف أبو شعر كيرلي بعد وفاته بـ8 أشهر.. ماذا قالت؟

كتب:

نهى نصر
04:41 م | الأحد 16 يونيو 2024
الطفل يوسف الفلسطيني

الطفل يوسف الفلسطيني

بكلمات مأساوية هنأت والدة الطفل يوسف الفلسطيني الشهيرة بعبارة «شعره كيرلي وأبيضاني وحلو»، بعيد الأضحى المبارك، إذ نشرت مقطع فيديو سابق لطفلها وهو يردد «عيدكم مبارك»، عبرت من خلاله عن مدى آلامها وحزنها لفقدانه، وقضاء العيد من دونه.

«بأي حال جئت يا عيد فلولا صلابة الأضلاع لخرج القلب من مكانه، عيدكم مبارك من آخر عيد أضحى بالدنيا لقطعة من قلبي».. هكذا ودعت «روان» والدة الطفل يوسف، معبرة عن مدى حزنها على فقدان طفلها من العدوان الإسرائيلي في حربه على غزة.

الشعور بآلام فقدان الطفل 

لم تكتفي الأم بهذه العبارات للتعبير عن مدى حزنها على رحيل طفلها الذي توفي منذ 8 أشهر، إذ تحدثت عن تحضيراتها للعيد قبل استشهاده، قائلة: «في الوقت ده كان زماني بجهز الأولاد، وبرتب أغراضهم مع أبوهم، وأجهز الضيافة والبيت، الحمد لله من يوم ما يوسف اتولد والخير علينا زاد، كنا بندبح أضحية ونعيش جو العيد، بس العيد ده البيت ودلع البيت مش موجودين»، حيث تعاطف معها عددا كبيرا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، داعين لها بالصبر على تحمل فراق طفلها.

فيديو الطفل يوسف الفلسطيني 

ظهر الطفل يوسف المعروف بعبارة «شعره كيرلي وأبيضاني وحلو»، في مقطع فيديو نشرته والدته، مرتديا ملابسه الجديدة احتفالا بالعيد، ممسكا لافتة مدون عليها «عيديكم مبارك»، إذ كانت علامات السعادة والبراءة تسيطر على الصغير الذي فقد حياته بسبب العدوان الإسرائيلي.

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