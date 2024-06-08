سناء منصور تحتفي بنجيب الريحاني في ذكرى وفاته: «كوميديان نمبر وان»

تحل علينا اليوم السبت، ذكرى رحيل نجيب الريحاني أحد أهم الفنانين في تاريخ السينما الذي ولد في عام 1889 بحي باب الشعرية في محافظة القاهرة وكان يعشق الأعمال الأدبية والمسرحية الفرنسية واشتهر بين معلميه بقدرته على إلقاء الشعر العربي، وهو نجم مسرح وكوميديان نمبر وان، حسبما وصفته الإعلامية سناء منصور خلال تقديمها برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع عبر قناة dmc.

نجم مسرح وكوميديان نمبر وان

أضافت «منصور» أن الريحاني قدم لنا العديد من الأعمال الفنية، والتي ستظل علامة في تاريخ السينما المصرية والمسرح المصري، قائلة: «عمره ماكان عنده أنانية الفنان العظيم اللي مكسر الدنيا وأحبه الجمهور المصري والعربي في كل أدواره المتنوعة ولقب بـ«الضاحك الباكي» وأسس فرقة «نجيب الريحاني» التي استقطب فيها عمالقة التمثيل.

تابعت :«الريحاني كان يصعد للمسرح محاط حول على الأقل 10 ممثلين جميعهم ممثلين نجوم، كان يطلع زي الشمس، وينور كل اللي حوليه ده الفن الحقيقي، والإخلاص للفن، وحبه للجماهير»، موضحة: «النجاح المشترك طعمه أجمل من بكثير من النجاح الفردي».

وقدّم الضاحك الباكي خلال مشواره في المسرح حوالي أكثر من 30 مسرحية من أشهرها: «الجنيه المصري، الدنيا لما تضحك، الستات ما يعرفوش يكدبوا، حكم قراقوش، الدلوعة، حكاية كل يوم، الرجالة مايعرفوش يكدبوا»، كما قدم العديد من الأفلام مثل: «صاحب السعادة كشكش بك، ياقوت، بسلامته عايز يتجوز، لعبة الست، أحمر شفايف».