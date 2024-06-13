آخر صورة للدكتور هاني الناظر قبل وفاته.. «كان بيخطط لحاجات جديدة»

نشرت الصفحة الرسمية للطبيب الراحل هاني الناظر، التي يديرها نجله الدكتور محمد الناظر، آخر صورة له قبل وفاته خلال فترة علاجه، وانتشرت كالنار في الهشيم عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، لتحصد أكثر من 20 ألف تفاعل في أقل من ساعة.

الدكتور محمد الناظر كتب عبر الصفحة الرسمية لوالده قائلا: «الصورة دي أخدها الدكتور هاني الناظر، آخر مرة قدر ينزل فيها يتمشى شوية أثناء فترة علاجه، كان دايما متفائل وكان دايما مهتم بالتواصل مع الناس والرد على أسئلتهم في عز تعبه، وكان في الفترة دي بيخطط إنه يعمل حاجات جديدة للناس أول ما يقوم من العيا، لكن قضاء الله سبق، ربنا يقدرني وأقدر أكمل كل اللي كان نفسه يعمله».

الجمهور يدعو بالرحمة لهاني الناظر

الكلمات التي نشرها الدكتور محمد الناظر، جعلت آلاف المتابعين ينهالون بالتعليقات، التي تحمل الدعاء لطبيب الغلابة الراحل هاني الناظر، الذي رحل عن عالمنا منذ 4 أشهر، عن عمر يناهز 73 عاما، بعد صراع مع مرض السرطان.

وفاة هاني الناظر يوم 22 فبراير

كان الدكتور محمد الناظر، أخصائي الأمراض الجلدية‏، قد أعلن في يوم 22 فبراير الماضي، وفاة والده الدكتور هاني الناظر، من خلال منشور كتبه عبر صفحته الشخصية في موقع «فيسبوك»، قائلا: «إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله والدي الدكتور هاني الناظر».