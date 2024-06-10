رسالة خاصة من خالد زكي بعد انتشار شائعة وفاته.. ماذا قال؟

استنكر الفنان خالد زكي، شائعة وفاته التي لاقت تداولا واسعا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية.

وقال خالد زكي في تصريح لـ«الوطن»، إنه بخير ويتمتع بصحة جيدة، ويواصل تصوير مسلسل تليفزيوني لعرضه خلال الفترة المقبلة، مضيفاً أنه انزعج من تلك الشائعة، لأنها تزعج أفراد عائلته.

رسالة شكر من خالد زكي بعد شائعة وفاته

توجه خالد زكي، بالشكر لكل من حرص على الاطمئنان عليه هاتفيا، مؤكدا أنه يُثمن هذه المشاعر جيدا.

تكريم خالد زكي من مهرجان الإسكندرية السينمائي

كان مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، قد كرم خالد زكي في دورته الماضية، إذ أعرب النجم الكبير -آنذاك- عن سعادته البالغة بهذا التكريم، كونه يأتي من مهرجان عريق بقيمة مهرجان الإسكندرية السينمائي، الذي سبق وكرم كبار نجوم الفن على مدار دوراته السابقة.