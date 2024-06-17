ذبح 30 رأس ماشية وتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا خلال عيد الأضحى بالشرقية

أعلن سيد الشوربجي مدير جمعية الأورمان بالشرقية، ذبح 30 رأس ماشية في مجزر أولاد صقر، لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا طوال أيام عيد الأضحى المبارك، بمختلف قرى مراكز المحافظة لإدخال البهجة والسرور على نفوسهم، وذلك تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي.

اختيار الأضاحي بعناية شديدة

وأضاف «الشوربجي»، أنه تم اختيار الأضاحي بعناية شديدة وفقاً للأحكام الشرعية للأضحية، ويتم الذبح تحت إشراف الأطباء البيطريين بالإدارة البيطرية بأولاد صقر.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، والعمل جنبا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم، خاصة في المناسبات والأعياد.

استهداف القرى الأكثر احتياجا

وأشار محافظ الشرقية إلى الدور الذي تقوم به جمعية الأورمان في خدمة المجتمع من خلال تقديم المساعدات المادية والعينية واستهداف القرى الأكثر احتياجا، موجها بالإشراف التام من رؤساء المدن ومديرية التضامن الاجتماعي والتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني لضمان وصول تلك المساعدات لمستحقيها.