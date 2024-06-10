أسعار أضاحي العيد في أسواق الماشية اليوم الاثنين 10-6-2024

شهدت أسواق الماشية حالة من الرواج اليوم الاثنين 10-6-2024، بسبب الإقبال الكبير من المواطنين لشراء الأضاحي، خاصة وأنّ عيد الأضحى باقٍ عليه 6 أيام فقط.

شراء الأضاحي

وقال عصام عبدالجليل عضو شعبة القصابين وأحد الجزارين في الشرقية، إنّ المواطن أمامه فرصة أخيرة لشراء الأضاحي، ورغم الإقبال الكبير لم يحدث أي ارتفاع في الأسعار وهناك استقرار ملحوظ داخل الأسواق.

سعر كيلو اللحم البقري كبير السن قائم

وأكد عبدالجليل لـ«الوطن» تراجع سعر كيلو اللحم البقري كبير السن قائم، حيث تراوح بين 105 - 110 جنيهات، بينما تراوح سعر لحم العجول صغير السن بين 160 و165 جنيهًا، وفق تصريحات حلمي العزبي، أسعار العجول البقر والجاموس.

- سعر كيلو البقر الكبير القائم بـ155 جنيهًا.

- سعر الجاموس الصغير القائم بـ165 جنيهًا للكيلو.

- سعر الجاموس الكبير القائم بـ155 جنيهًا للكيلو.

- سعر البقري الصغير القائم بـ165 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم اليوم

وسجلت أسعار اللحوم، اليوم استقرارًا ملحوظًا، حيث تواصل الأسواق الاستعداد لعيد الأضحى من خلال ضخ كميات كبيرة من اللحوم لدي الجزارين والمنافذ.

تراوح سعر كيلو اللحم البلدي بين 320 و420 جنيهًا.

بلغ سعر عِرق الفلتو البلدي نحو 420 جنيهًا للكيلو.

يتراوح سعر كيلو اللحم الجملي بين 300 و350 جنيهًا.

يسجل المفروم البلدي من 300 إلى 370 جنيهًا.

استقر سعر اللحم الجملي عند 300-320 جنيهًا للكيلو.

ويتراوح سعر الكبدة الكندوز بين 340 و390 جنيهًا.

وصل سعر اللحمة البتلو إلى 450 جنيهًا.

تراوح سعر اللحمة الضأن بين 450 و475 جنيهًا.

أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة

سجل سعر كيلو السجق نحو 225 جنيهًا.

بلغ أسعار اللحم الضأن نحو 350 جنيهًا.

سجل سعر كيلو الكبدة نحو 251 جنيهًا.

وصل سعر كيلو اللحم المفروم إلى 230 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو اللحوم البلدي الطازجة اليوم نحو 290 جنيهًا.

أسعار اللحوم في وزارة التموين

بلغ سعر كيلو اللحوم البلدي الطازجة نحو 280 جنيهًا.

سجلت أسعار اللحوم السودانية المجمدة نحو 160 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر اللحوم السودانية الطازجة 225 جنيهًا للكيلو.

سعر اللحوم في منافذ لحوم الوطنية

سجل سعر كيو اللحم البقري نحو 285 جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر البفتيك والاستيك نحو 325 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر اللحم وش فخدة نحو 300 جنيه.

بلغ سعر الموزة نحو 295 جنيهًا للكيلو.

وصل سعر عِرق الفلتو إلى 350 جنيهًا.