صندوق تحيا مصر يطلق مبادرة «أضاحي» لتوزيع اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية

أطلق صندوق تحيا مصر مبادرة لتوزيع اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية في كل المحافظات، لتوفير احتياجات الأسر خلال موسم العيد، ودعم الأسر الأولى بالرعاية.

قال تامر عبد الفتاح، المدير التنفيذي لـ صندوق تحيا مصر، إن المبادرة تتضمن توزيع 137 طنا من اللحوم الطازجة على أكثر من 350 ألف مواطن، وذلك بالتعاون مع 59 مؤسسة من المجتمع المدني.

تعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني

وأشار إلى أن الصندوق نجح في تعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني لتوزيع اللحوم على مستحقيها، ومراعاة إجراءات الصحة والسلامة الغذائية في ذبح وتوزيع اللحوم، حفاظًا على جودتها، لافتًا إلى أن الصندوق يحرص دائما على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح أن عمليات الذبح بدأت في المجازر عقب صلاة عيد الأضحى المبارك، وتستمر إلى عصر آخر أيام التشريق تحت إشراف لجان تم تشكيلها بكل محافظة، تضم ممثلين عن الصندوق ومؤسسات المجتمع المدني، وعددًا من الأطباء البيطريين، للتأكد من سلامة رؤوس الماشية والذبح وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، مشيرًا إلى أن عدد رؤوس الماشية التي سيتم ذبحها خلال أيام عيد الأضحى 547 رأس ماشية داخل 20 مجزرًا متخصصًا.

توصيل لحوم الأضاحي إلى باب منزل كل أسرة

وأكد إيصال لحوم الأضاحي حتى باب منزل كل أسرة أولى بالرعاية بواقع 2 كيلو من اللحوم لكل أسرة بالمراكز والقرى والنجوع، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وفق خريطة تغطي مختلف المحافظات بعد تحديد أولويات التوزيع تبعًا لقواعد البيانات الخاصة بالأسر الأولى بالرعاية، والعاملين بالهيئات العامة لنظافة وتجميل القاهرة والجيزة، وأسر الأيتام، والمطلقات، والمرضى، وذوي الهمم، بالإضافة إلى عدد من أسر النازحين الفلسطينيين في مصر.

وأضاف عبد الفتاح أن جهود صندوق تحيا مصر في توفير لحوم الأضاحي تأتي في إطار برنامج الحماية الاجتماعية، الذي أعده الصندوق لتدعيم شتى مجالات التكافل بين المصريين وبعضهم البعض وتوفير الدعم لمستحقيه، مشيرًا إلى أن الصندوق يعمل منذ عام 2018 في توزيع لحوم الهدي والأضاحي التي استفاد منها ملايين المواطنين.