الأفلام المصرية تحقق 22 مليون جنيه إيرادات في أول أيام عيد الأضحى

سجل شباك تذاكر الأفلام المصرية المعروضة إيرادات تاريخية في أول أيام العيد الأضحى، إذ بلغت 22 مليون و493 ألف جنيه، وفقا لتقرير الإيرادات اليومية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي، مسئول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

تصدر فيلم ولاد رزق 3 بطولة أحمد عز، قائمة إيرادات الأفلام المصرية، محققا أعلى إيراد يومي في تاريخ السينما المصرية بـ18 مليون و163 ألف جنيه، بفارق كبير عن فيلم اللعب مع العيال بطولة محمد إمام الذي جاء في المركز الثاني 2 مليون و479 ألف جنيه.

أهل الكهف يتذيل قائمة إيرادات الأفلام

وجاء فيلم عصابة المكس بطولة أحمد فهمي في المركز الثالث بقائمة الإيرادات محققا مليون و149 ألف جنيه، وفي المركز الرابع والأخير فيلم أهل الكهف بطولة الفنان خالد النبوي وإخراج عمرو عرفة، وحقق الفيلم إيرادات بلغت 701 ألف جنيه.

وخلال الساعات الماضية شهدت دور العرض السينمائي رفع مجموعة أفلام من السينمات بسبب ضعف الإيرادات من بينها السرب، وشقو بالإضافة إلى فاصل من اللحظات اللذيذة.