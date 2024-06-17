فيلم عصابة الماكس يحتل المركز الثالث في السينما بإيرادات مليون جنيه

احتل فيلم عصابة الماكس بطولة أحمد فهمي، المركز الثالث في الإيرادات اليومية بشباك تذاكر السينما، إذ حقق أمس، أول أيام عيد الأضحى نحو مليونًا و149 ألفًا و89 جنيهًا، فيما كان المركز الأول من نصيب ولاد رزق 3 بأكثر من 18 مليون جنيه.

وجاء فيلم اللعب مع بالعيال بطولة محمد إمام، في المركز الثاني بإيرادات تتجاوز مليوني جنيه، لتشتعل المنافسة في موسم أفلام عيد الأضحى 2024، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

أبطال فيلم عصابة الماكس

فيلم عصابة الماكس بطولة أحمد فهمي، روبي، لبلبة، أوس أوس، أحمد فهيم، حاتم صلاح، تأليف رامي علي وأمجد الشرقاوي، إخراج حسام سليمان، ويشارك عدد من ضيوف الشرف أبرزهم أحمد السقا، هشام ماجد، كريم فهمي.

قصة فيلم عصابة الماكس

تدور قصة فيلم عصابة الماكس في إطار من التشويق والإثارة والكوميديا، من خلال رجل عصابات ينفذ العمليات الإجرامية بمفرده، لكن تضطره الظروف للاستعانة بفريق مساعد له من أجل عملية خطيرة للغاية.