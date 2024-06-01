أسعار سلع التموين مع بدء صرف الشهر الحالي بعد المنظومة الجديدة | عاجل

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن أسعار السلع التموينية والخبز لشهر يونيو 2024، تم إبلاغها لجميع منافذ بقالي التموين وأيضا أصحاب المخابز، لبدء صرفها اليوم السبت 1 يونيو لأصحاب البطاقات بعد تطبيق منظومة الصرف الجديدة الخاصة بصرف السلع وتحريك سعر رغيف الخبز المدعم إلى 20 قرشًا بدءا من اليوم.

أسعار السلع التموينية لشهر يونيو 2024

وبدأ أصحاب المخابز في صرف الخبز وفقا لسعره الجديد بواقع 5 أرغفة بجنيها لكل فرد على البطاقة وفقا لسعر الرغيف 20 قرشًا، كما بدأت منافذ البقالين وفروع جمعيتي وفروع المجمعات الاستهلاكية، استقبال أصحاب البطاقات التموينية منذ الساعة 9 صباحا، لصرف حصة كل بطاقة من السلع وفقا لقائمة أسعار السلع التموينية لشهر يونيو 2024، وهي كالتالي:

1- سكر معبأ كيلوجرام بسعر 12.60 جنيه.

2- زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا.

3- الأرز المعبأ كيلوجرام بسعر 12.60 جنيه.

4- مكرونة 800 جرام بسعر 15.50 جنيه.

5- مكرونة 400 جرام بسعر 7.75 جنيه.

6- عدس مجروش 500 جرام بسعر 21 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جرام بسعر9 جنيهات.

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كيلوجرام بسعر 18 جنيهًا.

9- مسلى صناعي 800 جرام بسعر 36 جنيهًا.

10- شاي ناعم 40 جراما بسعر 5 جنيهات.

11- صلصة 300 جرام بسعر 8 جنيهات.

12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.

13- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 16 جنيهًا.

14- جبنة تتراباك 250 جراما بسعر 7.50 جنيه.

15- جبنة تتراباك 500 جرام بسعر 14 جنيهًا.

16- مسحوق أتوماتيك 800 جرام بسعر 25 جنيهًا.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جرام بسعر 16 جنيها.

18- صابون غسيل 125 جراما بسعر 3 جنيهات.

19- صابون تواليت 125 جراما بسعر 7.50 جنيه.

20- لبن جاف 125 جراما بسعر 25.50 جنيه.

21- خل 5% 900 مللي بسعر 6 جنيهات.

22- کیس ملح طعام 300 جرام بسعر 1.25 جنيه.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جراما بسعر 3 جنيهات.

25- بسكويت يويوز سادة 1.50 جنيه.

26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.

27- بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

28- بسكويت بوو أنواع 3.75 جنيه.

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 3.75 جنيه.

30- قهوة سريعة الذوبان 18 جراما بسعر 4 جنيهات.

31- علبة مرقة دجاج 8 مكعبات بسعر 6 جنيهات.

منظومة صرف السلع والخبز الجديدة

وطبقت وزارة التموين منظومة جديدة لصرف السلع التموينية، منذ شهر مايو الماضي، في 8 محافظات، وبدأت اليوم تطبيقها في عدة محافظات أخرى، لتكون قائمة المحافظات المطبق فيها المنظومة الجديدة هي: «القاهرة - الغربية - بورسعيد - الشرقية - سوهاج - الأقصر - أسوان - الفيوم - الإسكندرية - القليوبية - دمياط - المنوفية - قنا - البحر الأحمر - المنيا - الوادي الجديد»، فضلا عن أنه جرى تطبيقها بدءا من شهر مايو الجاري في محافظات «القاهرة - الغربية - بورسعيد - الشرقية - سوهاج - الأقصر - أسوان - الفيوم».

وتتلخص المنظومة الجديدة في صرف السلع بقيمة 4 أضعاف مبلغ التأمين لمنفذ البقالي وبحد أقصى 8 مرات استعاضة «صرف سلع» فقط، مع حساب كمية سلع المرة الواحدة، على أساس قيمة التأمين مخصوما منه قيمة سلع البدال، كالتالي؛

نسبة صرف الزيت من إجمالي مبلغ الاستعاضة 55%.

- نسبة صرف السكر من إجمالي مبلغ الاستعاضة 25%.

- نسبة صرف المكرونة من إجمالي مبلغ الاستعاضة 15%.

- صرف سلع أخرى من القائمة بنسبة 5%.